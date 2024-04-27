المجر تؤكد دعمها للسودان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار





أكدت جمهورية المجر دعمها القوي للسودان في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار، وأعلنت عن دعمها للجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد. جاء هذا التأكيد في رسالة تهنئة وجهها وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سزجارتو، إلى السيد حسين عوض علي، السفير المكلف بوزارة الخارجية السودانية، بمناسبة توليه مهام الوزير.

عبر الوزير المجري عن ثقته في أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد تعزيزاً بعد تولي السيد عوض علي المنصب، وأعرب عن استعداده للتعاون الوثيق لدفع هذه العلاقات نحو الأمام، مؤكداً التزامه بالعمل المشترك لمصلحة البلدين.

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