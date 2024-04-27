بداية تشغيل حركة القاطرات بيت مدينتي عطبرة وابو حمد





أعلن الاستاذ عبدالرحمن الزبير، المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد، عن بدء حركة القاطرات في خدمة النقل بين أبو حمد وعطبرة، وأبو حمد ووادي حلفا. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة نقل البضائع، مما ينعكس إيجابياً على أسعارها.

وخلال مخاطبته في حفل افتتاح حركة القاطرات، والذي شهد حضوراً كبيراً، أشار إلى أهمية هذه الخطوة كانتصار آخر يضاف إلى سجل الانتصارات التي تحققت في معركة الكرامة. وحضر الحفل العقيد شرطة دكتور كمال التاج مدير شرطة محلية أبو حمد، ومستشار القانوني للمحلية عبدالرافع الطيب، بالإضافة إلى قيادات وعاملين في السكة الحديد.

من جانبه، عبّر المهندس السيد مصطفى الحاج، ممثل السكة الحديد، عن شكره لسكان أبو حمد على استقبالهم الرائع والاحتفالية التي نظموها. وأكد أن القطار يمثل بداية جديدة، حيث ستتبعه حركة نشطة لقطارات الركاب والبضائع في الأيام القادمة، بما يشمل تشغيل خطوط أخرى بين المناطق الآمنة. وقام سكان محلية أبو حمد بترحيب القطار بالأهازيج والزغاريد وتوزيع المشروبات والحلويات على طول محطات السكة الحديد بين أبو حمد وعطبرة.

سونا