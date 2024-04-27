“نشاط خبيث” يدفع لندن لاستدعاء السفير الروسي





استدعت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة، السفير الروسي في لندن بسبب اتهامات وجهت لموسكو بتنظيم أنشطة خبيثة، وذلك بعد ساعات من توجيه اتهامات لشخص بريطاني بالتورط “لصالح الدولة الروسية”.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة في بيانها أن المملكة المتحدة تظل قلقة بشأن الاتهامات الموجهة لروسيا بالتورط في أنشطة خبيثة على أراضيها، وتعبر عن قلقها أيضًا بسبب النمط الواسع للسلوك الروسي في تعزيز مثل هذه الأنشطة في دول أخرى.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف هذه الأنشطة فورًا، معلنة استمرارها في التعاون مع الحلفاء لمواجهة وردع مجموعة متنوعة من التهديدات الروسية.

من جانبه، نفى السفير الروسي، أندريه كيلين، الاتهامات الموجهة لبلاده واصفًا إياها بأنها “سخيفة” و”غير مبنية على أي أساس من الصحة”، وفقًا لبيان أرسله إلى وكالة “تاس” للأنباء.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، عن قلقه العميق إزاء اتهام مواطنين بريطانيين بالقيام بأنشطة إجرامية على الأراضي البريطانية لصالح الدولة الروسية، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن أي شخص يثبت تورطه سيحاسب بموجب القانون.

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