بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب





أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقابلة أجراها يوم الجمعة، استعداده للمشاركة في مناظرة علنية مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

خلال استضافته في برنامج المقابلات، وبعدما سُئل عن إمكانية إجراء مناظرة مع ترامب، أكد الرئيس الديمقراطي، البالغ من العمر 81 عامًا والمرشح لولاية ثانية، جاهزيته للمناظرة قائلاً: “يسعدني أن أجلس معه وأنا مستعد، في الوقت المناسب، ولكن لا أستطيع تحديد الموعد حاليًا”.

هذه هي المرة الأولى التي يوضح فيها بايدن بشكل واضح استعداده للمناظرة مع ترامب في إطار حملته الرئاسية لعام 2024.

من جانبه، رفض ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية لحزبه الجمهوري، ولكنه أعلن في المقابل استعداده للمشاركة في مناظرة مع بايدن “في أي وقت وفي أي مكان”.

وقال ترامب عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال “أقترح مساء الاثنين، مساء الثلاثاء، أو مساء الأربعاء، خلال تجمع حملتي في ميشيغن”.

ثم اقترح ترامب الذي يحاكم حاليا في نيويورك في محاكمة تاريخية، إجراء المناظرة “الليلة، في قاعة المحكمة”.

وبعد ساعات قليلة، قال الجمهوري “نحن جاهزون، فقط أخبروني بالمكان، يمكننا القيام بذلك في البيت الأبيض”.

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