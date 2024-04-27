أرامكو السعودية تعلن “شراكة عالمية” مع فيفا لمدة 4 أعوام





أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة عن اتفاقية شراكة عالمية مدتها أربع سنوات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك قبل عدة أشهر من الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2034، حيث تُعتبر المملكة الخليجية الثرية المرشحة الرئيسية لتنظيمه.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة العملاقة المملوكة بشكل كبير للحكومة السعودية: “أصبحت أرامكو السعودية الشريك العالمي الرئيس للفيفا، وشريكها الحصري لفئة الطاقة… تتمثل الشراكة في فترة أربع سنوات وتشمل رعاية العديد من الفعاليات بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027”.

وأكد البيان أن الاتفاقية تركز على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، وإطلاق مبادرات اجتماعية مؤثرة تدعم مهمة الفيفا في جعل كرة القدم أكثر عالمية.

وأشار البيان إلى نية الطرفين في الاستفادة من قوة كرة القدم لإطلاق مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالشراكة، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: “نحن فخورون ببدء هذه الرحلة المميزة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث نسعى من خلالها للمساهمة في تطور كرة القدم والاستفادة من تأثير الرياضة الإيجابي على حياة الناس في جميع أنحاء العالم”.

بدوره، رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو بانضمام أرامكو إلى عائلة “شركاء فيفا”.

وقال في تصريحات نقلها البيان “يسعدنا أن نرحب بانضمام أرامكو السعودية إلى عائلة شركاء فيفا العالميين. وستسهم هذه الشراكة في مساعدة فيفا على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى الأربع سنوات المقبلة”.

وتطمح السعودية أن تصبح قوة رياضية عالمية، وهي المرشحة الوحيدة لاستضافة مونديال 2034، الذي يتوقع أن يعلن رسميا عن الدولة المضيفة له نهاية العام الحالي.

وتستضيف السعودية، التي ظلت مغلقة لعقود، منذ 2020 رالي دكار وجولة من سباقات فورمولا واحد منذ 2021، وأطلقت دوري “ليف غولف” واحتضنت مباريات بارزة في الملاكمة، فضلا عن استقطاب نجوم كرة قدم عالميين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.

ولأرامكو محفظة استثمارات رياضية، إذ تمتلك الشركة العملاقة نادي القادسية السعودي بالإضافة لشراكتها مع فريق “آستون مارتن” لسباقات فورمورا واحد.

فرانس برس