موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2024، حيث سيُقام في النصف الثاني من شهر مايو القادم، وسيكون اللقاء بين الأهلي والترجي في نهائي عربي خالص.

يُقام لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي في 18 مايو على أرض ملعب رادس في تونس، بينما ستقام المباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي في 25 مايو.

يأتي هذا اللقاء بين الأهلي والترجي في النهائي القاري لأول مرة منذ عام 2018، حيث نجح الترجي آنذاك في تحقيق ريمونتادا في المباراة الإياب، وتمكن من الفوز بنتيجة 3-0 بعد أن خسر في الذهاب 1-3.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على فريق مازيمبي بنتيجة 3-0، في إجمالي المباراتين، بينما نجح الترجي في الفوز على فريق صن داونز 2-0 في مجموعة المباراتين ذهابًا وأيابًا.

القاهرة 24