سياسية

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: المدنيون في الفاشر يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة

2024/04/27
fashiron
الفاشر - شمال دارفور

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن المدنيون في الفاشر يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة من الجوع والحرمان ويجب تجنيبهم العنف.
– أدعو الأطراف إلى حماية المدنيين وضمان المرور الآمن للذين يفرون إلى بر الأمان.
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الجزيرة – السودان

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