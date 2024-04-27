سياسية
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: المدنيون في الفاشر يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن المدنيون في الفاشر يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة من الجوع والحرمان ويجب تجنيبهم العنف.
– أدعو الأطراف إلى حماية المدنيين وضمان المرور الآمن للذين يفرون إلى بر الأمان.
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة