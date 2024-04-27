مصرع شاب غرقا داخل حمام سباحة بنادٍ شهير





توفي شاب يوم الجمعة بسبب الغرق داخل حمام السباحة في نادي زهراء حلوان.

فور وقوع الحادثة، تدخلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة القاهرة، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية، وتم توجيه التحقيق إلى المدير التنفيذي.

عبرت مديرية الشباب والرياضة في القاهرة عن حزنها لوفاة الشاب الغريق، ودعت الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة في القاهرة توجيهات بتشكيل لجنة لمتابعة حمامات السباحة، وذلك لتفقد كافة الأندية ومراكز الشباب، خاصة مع بداية موسم الصيف، وضمان تنفيذ إجراءات السلامة والأمان وتواجد فرق الإنقاذ، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي جهة لم تلتزم بالتعليمات من أجل حماية سلامة المواطنين.

القاهرة 24