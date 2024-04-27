مدرب مازيمبي: لا نستحق الخسارة بثلاثية.. والهدف الملغي غير مسار المباراة





أعرب لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، عن استيائه من خسارة فريقه بنتيجة 3-0 أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال نداي: “أشعر بخيبة أمل لنتيجة المباراة، ولا أعتقد أننا نستحق الخسارة بهذا الفارق. يجب أن يكون التحكيم عادلاً لتقدم كرة القدم الإفريقية”.

وأضاف: “في مباراة الذهاب، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لنا، وهذا يظهر أهمية حيادية التحكيم بدلاً من التفضيل للفرق الكبيرة. كان هناك عدة لقطات تتطلب تدخل الحكم”.

وبخصوص اتهامات بأن فريق مازيمبي قام بإضاعة الوقت واعتماد لعب عنيف، قال نداي: “هذا رأي للمشجعين، ليس للصحفيين. كان حارس المرمى يعاني من إصابة، ولذا كان يسقط كثيرًا. لم يكن هدفنا إضاعة الوقت”.

وأخيرًا، بخصوص قرار إلغاء هدف لمازيمبي في الشوط الثاني، قال: “بالطبع كان هذا القرار له تأثير كبير على مجرى المباراة، لأنه تحول النتيجة من 1-0 إلى التعادل”.

وأردف: خلال آخر 3 مباريات لمازيمبي لم يتم استخدام الـ VAR، وفي الوقت الذي تم استخدامه كان بهذا الشكل ولكني لا أريد التعليق على مدى صحة قرار الحكم.

واستكمل مدرب مازيمبي حديثه: لا بد أن يكون هناك تحكيم عادل.. أعمل في إفريقيا منذ 30 سنة هذه المرة كان القرار ضد مازيمبي، من الممكن أن يكون مستقبلا ضد الأهلي، لذلك أتمنى أن يكون هناك تحكيم عادل.

وعن المشهد عقب المباراة واحتجاج لاعبي مازيمبي على الحكم، قال لامين نداي: في رأيي الشخصي أن الحكم عليه أن يكون خارج من الملعب بشكل طبيعي، بدلا من إحاطته بالأمن لا أريد أن يصافح الحكم ولكن أن يخرج بشكل طبيعي بدلا من تصدير التوتر.

واختتم نداي حديثه قائلًا: خسرت من قبل أمام الأهلي في 2012 وتوج الأهلي من قبل بالبطولة، أما بشأن نهائي الترجي والأهلي أتمنى الفوز للأفضل وأن لا يكون هناك تدخل من الحكام.

القاهرة 24