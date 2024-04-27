شركة وتري ترد على استغاثة إليسا بالقضاء اللبناني: قلبت الحقائق.. ولا حدود لافترائها





بعد استغاثة الفنانة اللبنانية إليسا إلى القضاء اللبناني لاستعادة قناتها الخاصة على يوتيوب من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ردت شركة وتري على هذه الادعاءات.

أصدرت شركة وتري بيانًا ينتقد فيه الادعاءات التي قامت بها الفنانة إليسا، مؤكدة على عدم صحة هذه الادعاءات وتصنيفها على أنها افتراءات وكيدية. كما أشارت إلى استخدام الفنانة لتصريحات غير دقيقة وتضليل الحقائق وتحريف الموضوع عن مساره القانوني الحقيقي.

وتساءلت الشركة في بيانها عن مصدر المعلومات التي أوردتها إليسا بشأن التحقيق القضائي، معتبرة أن هذه المعلومات ليست دقيقة وتشكل تعرضًا لنظام العمل في النيابة العامة، ووصفت ذلك بأنه فضيحة.

وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على موقفها الثابت في التصدي لأي محاولة لتشويه سمعتها أو تشويه الحقائق المرتبطة بالشأن القانوني، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وسمعتها.

وأكمل البيان: نؤكد مجددًا التزامنا بالقانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما انبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي جميع مزاعمها.. إن هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة.

القاهرة 24