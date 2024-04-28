من هو أحمد راشد خطيب يارا ابنة حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني؟ صور





أعلن المحاسب أحمد راشد عن خطبته لـ ليارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء من العائلتين. ويُعتبر المحاسب أحمد راشد نجل رجل الأعمال علي راشد، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة راشد للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة طيبة للحديد، بالإضافة إلى أنه العضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت.

القاهرة 24