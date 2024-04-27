البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة “باتريوت” متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا





أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة لا تمتلك حاليًا أنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” قابلة للنقل إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه يتم نشر هذه الأنظمة في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، لحماية القوات الأمريكية.

وأضاف ساليفان أنه في حال تحرير بطاريات باتريوت إضافية، فإن الولايات المتحدة قد ترسلها إلى أوكرانيا، كما تعتزم الولايات المتحدة إقناع شركاءها في أوروبا وغيرها بتوفير أنظمة دفاع جوي لكييف.

وسابقًا، أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بتدمير الجيش الروسي خمسة أنظمة باتريوت منذ بداية العام الجاري، فيما أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إلى إمكانية نقل دول الحلف أنظمة دفاع جوي جديدة إلى كييف في المستقبل.

وفي الآونة الأخيرة في أوكرانيا، تزايد الحديث عن مشاكل الدفاع الجوي، وفي أوائل أبريل الجاري، اعترف المدير العام لشركة الطاقة DTEK مكسيم تيمشينكو بأن نظام الدفاع الجوي في البلاد أضعف بشكل ملحوظ مما كان عليه قبل عدة أشهر.

وكما كتبت صحيفة “واشنطن بوست” نقلًا عن مسؤولين في كييف، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص في ذخيرة الدفاع الجوي.

صحيفة الدستور