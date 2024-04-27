راشد عبد الرحيم: الجنسية والقبيلة





القبائل العربية في دارفور وعلي رأسها الرزيقات ومنها المحاميد والعطاوة هم أساس ولحمة قوات الدعم السريع .

هذا لا يعني ان كل القبيلة مع الدعم السريع ولكن الكثرة الغالبة منهم هي كذلك .

النظام الاداري الأهلي في دارفور يقوم علي النظارة كل نظار الرزيقات مع الدعم السريع .

حقيقة مؤسفة ولكنها واقع لا بد من التعامل معه وفهمه .

مسببات إستمرار الحرب لا يمكن معه تجاوز ان المدد البشري لقوات الدعم السريع في كل السودان وخاصة في الخرطوم والجزيرة من أبناء قبيلة الرزيقات والقبائل الأخري في التمرد .

قتال التمرد يقوم علي مزاعم عندهم منها ان السلطة والثروة في السودان تملكها دولة ٥٦ والتي هي في إعتقادهم شندي والخرطوم ودنقلا وكل شمال السودان .

إيقاف الحرب بالتفاوض لا يمكن أن يتم و المتمردون متمسكون بهذا المفهوم الخاطئ .

إذا لم يصححوا مفهومهم المغلوط هذا فلا سبيل لوقف الحرب إلا بالإنتصار العسكري .

طريق السلام هو مواجهة الحقائق والتعامل معها بقوة وبلا تردد .

إذا كانت الحكومة تري ان من المعالجات مراجعة الجنسية السودانية عند قبائل التمرد فإن الواجب ان تفعل ذلك بلا تردد ولا تخوف .

قبائل دارفور العربية منتشرة في غرب أفريقيا .

دعم التمرد عندنا في السودان وزراء وسفراء من دولة تشاد وجنود منهم شاركوا في الحرب .

الجنسية السودانية ليست لكل رزيقي إنما هي للرزيقي السوداني سواء كان في القوات المسلحة او في الدعم السريع او كان من عامة الشعب .

إذا كان في الدعم السريع يحارب ويقتل إذا لم يضع السلاح ومن يتهم منهم بالتمرد والحرب يحاكم بالعدل اما الخوف من مراجعة الجنسية السودانية فهذا أمر لا مبرر له .

راشد عبد الرحيم