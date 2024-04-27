الدعامة قدموا خدمة مجانية للشعب السوداني
الحرب دي قوتنا والله
زمان مجاهد مرتضى عندو طبنجة صوت بخوفني بيها و كان فعلا بخاف أها جاءت الحرب دي الكلاش ده بقينا نشوفو مسدس مويه مسدس مويه خلي طبنجة و كمان صوت 😂
فدحين الدعا.مه كان بخوفو الشباب و المواطنين العزل والناس كان بتخاف لأنها ما عندها ثقافة السلاح و الحرب و الجوطة دي
لكن الدعامة قدموا خدمة مجانية للشعب السوداني
فحسي الشعب السوداني غالبه بقى بعرف يتعامل مع الكلاش و الدوشكا و في شباب لمن جاءت الحرب دي طبنجه يعمرها كيف ما كان بعرف
حسي بضرب كلاش و قرنوف و بعرف للقرنيت و بضرب دوشكا و بضرب أربجي و بضرب ١٢٠ و ممكن يسوق ليك دبابة زاتو
يعني ضيقتوها على نفسكم براكم يا رم.مممم
و ما بتعرفو الاستنفار ده مخوفهم قدر شنو و خرب ليهم مخططاتهم كيف
(ويمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين)
مصطفى ميرغني
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