



الحرب دي قوتنا والله

زمان مجاهد مرتضى عندو طبنجة صوت بخوفني بيها و كان فعلا بخاف أها جاءت الحرب دي الكلاش ده بقينا نشوفو مسدس مويه مسدس مويه خلي طبنجة و كمان صوت 😂

فدحين الدعا.مه كان بخوفو الشباب و المواطنين العزل والناس كان بتخاف لأنها ما عندها ثقافة السلاح و الحرب و الجوطة دي

لكن الدعامة قدموا خدمة مجانية للشعب السوداني

فحسي الشعب السوداني غالبه بقى بعرف يتعامل مع الكلاش و الدوشكا و في شباب لمن جاءت الحرب دي طبنجه يعمرها كيف ما كان بعرف

حسي بضرب كلاش و قرنوف و بعرف للقرنيت و بضرب دوشكا و بضرب أربجي و بضرب ١٢٠ و ممكن يسوق ليك دبابة زاتو

يعني ضيقتوها على نفسكم براكم يا رم.مممم

و ما بتعرفو الاستنفار ده مخوفهم قدر شنو و خرب ليهم مخططاتهم كيف

(ويمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين)

مصطفى ميرغني

