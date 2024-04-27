مدير مخابرات السودان في روسيا.. رحلة المهام الخطيرة





شارك مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق اول احمد ابراهيم مفضل بمدينة سانتبيتربرج الروسية فعاليات الملتقى الثاني عشر لكبار القادة الأمنيين بالعالم بمشاركة 106 من الدول من كافة أنحاء العالم

والتقى مفضل على هامش المؤتمر بعدد من قادة اجهزة المخابرات الدولية لبحث أوجه التعاون المشترك ما بين المخابرات السودانية وأجهزة دولية اخري كما التقي مدير الجهاز بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الزيارة تعد مهمة والبلاد تشهد حربا أمتد لعام ضد مليشيا الدعم السريع

الوضع العسكري والسياسي

وظل الفريق اول مفضل عضوا ثابتا في الوفد المصغر لرئيس مجلس السيادة وفى جميع رحلاته الخارجية بجانب وزير الخارجيه السابق على الصادق بما يدل على الثقة العالية التي يوليها الفريق اول البرهان لمفضل .

وجاءت مشاركة السودان بوفد أمني عالي المستوي برئاسة الفريق اول امن احمد ابراهيم مفضل المدير العام لجهاز المخابرات العامه السوداني الذي التقي بعدد من مدراء الاجهزة الامنيه لتلك الدول، كما بحث الرجل مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف الوضع العسكري والسياسي في البلاد وما حولها، وفقا لما أعلنت الخارجية الروسية.

وحظيت زيارة مفضل باهتمام كبير على صعيد الداخل والخارج وذلك لتوقيت رحلة الفريق اول مفضل والتي جاءت والبلاد تمر بمنعطف تاريخي وظرف بالغ التعقيد.

مخاطر المليشيا

ويعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أ. الهندي عز الدين مشاركة الفريق اول مفضل في اجتماع مديري اجهزة المخابرات الدولية بالغة الأهمية خاصة وان السودان يشهد حرب ضروس ضد مليشيا متمردة ويحتاج لاي تعاون ودعم مخابراتي وتوقع الهندي ان يكون الفريق اول مفضل قدم شرحا وافيا للمسوؤلين الامنيين حول مخاطر مليشيا الدعم السريع على الامن الإقليمي والدولي وتهديد السلم في القارة الأفريقية وقال إن مدير جهاز المخابرات ظل يبذل مجهودات مقدرة طوال هذه الحرب في اسناد القوات المسلحة من ناحيتين أمنية وعملياتية، ويضيف الهندي بان روسيا دولة مهمة من الناحية الاستراتيجية للجيش السوداني في هذه المرحلة لتحقيق انتصار حاسم على التمرد ، وتابع محدثي : اعتقد بان روسيا جادة بدعم الجيش السوداني ومساعدته في إنهاء التمرد أكثر من دول المعسكر الغربي الذي تورط بعضها بمعاونة المليشيا في محافل دولية واقليمية

تقرير _ محمد جمال قندول

الكرامة