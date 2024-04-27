كهرباء السودان: اكتمال الأعمال الخاصة باستيعاب الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية بمصنع الشمال للأسمنت





أعلنت شركة كهرباء السودان القابضة، عن اكتمال الأعمال الخاصّة باستيعاب الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية بمصنع الشمال للأسمنت في مدينة الدامر.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجهودات قطاع الكهرباء في توفير الإمداد الكهربائي والانفتاح على الطاقات المتجددة والبديلة خاصة في ظروف الحرب التي تمر بها البلاد وفقدان عدد كبير من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع وعدد كبير من المحطات التحويلية.

وقالت: “بذل فريق المهندسين والفنيين والعمال بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء جهوداً جبّارة حتى اكتمال العمل بحمد الله، حيث وصلت القدرة التي تم استيعابها خلال الجمعة إلى 34 ميقاواط من المحطة الشمسية والذي انعكس إيجاباً بتشغيل مصانع الأسمنت في الفترة النهارية وتقليل ساعات التخفيف بصورة واضحة. ويأتي استيعاب هذه القدرة كمرحلة أولى ومن المتوقع اكتمال المرحلة الثانية باستيعاب القدرة التصميمية للمحطة 54 ميقاواط خلال الفترة القادمة”.

صحيفة السوداني