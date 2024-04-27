بـ 4 نقاط.. ريال مدريد يلامس اللقب 36





اقترب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، من التتويج بلقب الدوري، وذلك عقب فوزه على مضيفه ريال سوسيداد بهدف نظيف، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33، حيث بات بحاجة فقط إلى 4 نقاط لحسم اللقب رسميًّا دون النظر إلى نتائج المنافسين.

وسجل التركي أردا جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، والثاني له الموسم الجاري، ليمنح الفريق دفعة معنوية هائلة، قبل مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء المقبل، في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الأول، بفارق 14 نقطة عن ملاحقه برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يواجه الإثنين المقبل ضيفه فالنسيا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سوسيداد عند 51 نقطة في المركز السادس.

وفي حال فوز الريال وتعادله في المباراتين التاليتين فسيتوج رسميًّا باللقب الـ 36 في تاريخه، حيث سيصعد إلى النقطة 88 وهو الرصيد نفسه الذي سيجمعه برشلونة في حال كسب جميع مبارياته الست المتبقية، لكنه لن يكون كافيًا له إذ إنه خسر مواجهتيه أمام منافسه.

وكانت المباراة ضد سوسييداد السادس مقرّرة السبت، بيد أن رابطة الدوري قدَّمتها ليوم واحد إفساحًا بالمجال أمام ريال مدريد للاستفادة من يوم إضافي كي يستعد لمواجهة النادي البافاري،

وخاض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال اللقاء بتشكيلة رديفة إلى حد كبير مع الإبقاء على البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينجهام والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي إدواردو كامافينجا على مقاعد البدلاء، وإشرك البرازيلي العائد أخيرًا من الإصابة إيدر ميليتاو أساسيًا، إضافة إلى ثلاثي الهجوم المغربي إبراهيم دياس وخوسيلو وجولر.

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