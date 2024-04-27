حملات شعبية لمقاطعة السلع الغذائية في مصر.. هل تنجح في خفض الأسعار؟





تشهد مصر خلال الفترة الأخيرة موجة من حملات المقاطعة الشعبية التي تستهدف بعض السلع الأساسية، وذلك احتجاجًا على ارتفاع أسعارها.

ويُطلق على هذه الحملات اسم “كفاية جشع” للتعبير عن رفض الناس لسيطرة التجار على الأسعار وتحديدها دون رقابة، وتتنوع شعاراتها بين “خليها تعفن” لمقاطعة الأسماك، و”خليه يمشش” لمقاطعة البيض، و”خليه يفقس” لمقاطعة الدواجن، و”خليها تدود” لمقاطعة اللحوم.

مقاطعة اللحوم

وقال رئيس شعبة القصابين، هيثم عبدالباسط، إن الأسواق تشهد بالفعل انخفاضًا في المبيعات، بسبب تدني الوضع الاقتصادي لنحو 70% للأسر، فسوق اللحوم والمحلات التجارية تشهد حالة ركود بدون مقاطعة.

وأضاف عبدالباسط لـ“العين الإخبارية”، أن حملات المقاطعة يمكن أن تدفع كبار المربين لخفض الأسعار بين 20 و30%، موضحًا أن أسعار اللحوم البلدي حاليًا بين 400 و450 جنيها.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع واردات مصر من الماشية بنحو 44% خلال العام الجاري، في ظل استمرار الحرب بالسودان (المصدر الأكبر للحوم لمصر).

ورجحت انخفاض واردات مصر من اللحوم الحية خلال 2024 إلى 100 ألف رأس ماشية فقط مقارنة بنحو 180 ألف رأس في العام الماضي، الذي شهد تراجعًا بنحو 35%.

مقاطعة الدواجن والبيض

وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، أن الأسعار انخفضت بالفعل، حيث يبلغ سعر كيلو الدواجن في المزرعة 73 جنيها، ويصل للمستهلك بـ83 جنيها، مقارنة بسعر 93 جنيها للكيلو في المزرعة بعد رمضان، وكان يصل للمستهلك بـ105 جنيهات، ما يعني تراجعًا بنحو 20 جنيها، وهو سعر عادل سوء للمنتج أو المستهلك.

وأشار السيد في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إلى أن أسعار الأعلاف تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في ظل زيادة الإفراجات الجمركية، بجانب تحرير سعر الصرف ما أدى إلى استقرار الدولار.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الذرة انخفضت بشكل كبير، ليصل سعر الطن المحلي إلى 13 ألف جنيه، و11200 جنيه للأوكراني، و12200 جنيه للبرازيلي والأرجنتيني، كما تراجع سعر فول الصويا، ما يعني أن طن العلف يجب ألا يتخطى 20 ألف جنيه، ولكنه يدور بين 22.5 و24.5 ألف جنيه.

وحول حملات مقاطعة البيض، ذكر السيد، أن مبادرة اتحاد منتجي الدواجن لخفض الأسعار بين 10 و15% لم تطبق على البيض حتى الآن، ما أزعج المواطنين، في ظل توفير وزارة الزراعة لكرتونة البيض بـ140 جنيهًا، بينما يباع في المحلات بين 155 و165 جنيهاً، وهو سعر مرتفع خاصة مع انخفاض أسعار الخامات.

مقاطعة الأسماك

وكشف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، عبده رضوان، أن حملة المقاطعة تسببت في تراجع الأسعار بنسبة وصلت إلى 50%، بفضل الاستجابة الكبيرة من المواطنين والتفاعل مع حملة المقاطعة، خاصة المحافظات الساحلية.

ولفت رضوان في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إلى أن كبار التجار “عطشوا السوق”، لتعويض انخفاض الأسعار، ما أثر على صغار البائعين، وأدى إلى إغلاق نحو 70% من المحلات، متسائلًا “نحن في مدينة ساحلية فلماذا ترتفع أسعار الأسماك؟”.

وتابع أن المقاطعة يجب ألا تقتصر على محافظة واحدة، حتى لا يبيع كبار التجار بضاعتهم في محافظة أخرى، مبينًا أن صاحب المركب أو المزرعة إذا لم يحصل على سعر جيد من التاجر لا يبيع له، ويبحث عن غيره.

العين الاخبارية