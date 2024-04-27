شاهد بالفيديو.. قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل يكشف تفاصيل مقتل شقيقه على يد صديقه المقرب ويؤكد: (نعلن عفونا عن القاتل لوجه الله تعالى)





كشف قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل, تفاصيل مقتل شقيقه حمد النيل, بإحدى قرى ولاية الجزيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرج “كيكل”, في مقطع وضح من خلاله ملابسات مقتل شقيقه بعد الأنباء المتضاربة عن تفاصيل مقتله.

وقال قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أن شقيقه قتل عن طريق الخطأ على يد صديقه المقرب “الصديق الجعلي”, الذي تربطه به علاقة نسب وصداقة قوية.

وذكر “كيكل”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن شقيقه حمد النيل, كان داخل سيارة مع صديقه “الجعلي” من أجل فزع مواطن تم نهب سيارته من أحد المتفلتين.

وأوضح قائد الدعم السريع بالجزيرة أن السلاح كان متواجد بجوار شقيقه ومع حركة السيارة خرجت طلقة أصابت شقيقه حمد النيل.

وأكد “كيكل” أنهم في الأسرة أعلنوا العفو عن صديق شقيقه الذي أصيب بحزن بالغ بعد أن تسبب في مقتل حمد النيل, عن طريق الخطأ.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين