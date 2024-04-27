شاهد بالفيديو.. خلال إحتفالية بمناسبة زواجها.. الفنانة مروة الدولية تغني وسط صديقاتها وتتفاعل بشكل هستيري رداً على تعليقات الجمهور بأن زوجها يصغرها سناً (ناس الفيس مالهم ديل حرقهم)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للفنانة السودانية الضجة مروة الدولية حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, وهي ترقص وسط صديقاتها خلال احتفالية خاصة بمناسبة عقد قرانها.

ورددت المطربة الضجة مع صديقاتها اللواتي غنين لها (ديل مالهم ديل حرقهم.. ناس الفيس مالهم ديل حرقهم) وذلك رداً على بعض التعليقات التي سخرت من زواجها من ضابط شاب قالوا أنه يصغرها سناً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين