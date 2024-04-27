شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “أدروب” يوجه رسالة للسودانيين “الجنقو” الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب (يا جماعة ما تعملوا العمائل البطالة دي وان شاء الله ترجعوا السودان)





وجه نجم السوشيال ميديا السوداني “أدروب” خلال لقاء مع أحد النشطاء ومن مسقط رأسه بمدينة بورتسودان رسالة لبعض السودانيين في مصر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد خصص “أدروب” السودانيين الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب الذين يلقبهم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الجنقو”.

وطالب نجم السوشيال ميديا مواطنيه في مصر بالالتزام بالأخلاق وذلك بعد ظهور مقاطع لبعضهم عبر تطبيق “تيك توك” وهم يتصرفون تصرفات وصفها “أدروب” بأنها (عمائل بطالة).

وفي ختام رسالته تمنى نجم السوشيال ميديا أن يعود الجميع للسودان وأن يتجمعوا كما كانوا في شارع النيل بالخرطوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين