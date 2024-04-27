القوات المسلحة تنعي وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن (م) عثمان عبدالله محمد





القياده العامه للقوات المسلحة ..

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ م

نعي وإحتساب

يقول تعالى: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

ينعى السيد رئيس مجلس السيادة القائدالعام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى، وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن (م) عثمان عبدالله محمد الذي انتقل إلي جوار ربه يوم الجمعة الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ م .

إلتحق المغفور له بالكلية الحربية في ١٦ / ٧ / ١٩٥٩م وتخرج منها بتاريخ ١/ ١/ ١٩٦٢م ضمن ضباط الدفعة ( ١٣ ) كلية حربية، وعمل في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة متقلدا العديد من المناصب القيادية منها مدير العمليات الحربية، كما تولى منصب وزير الدفاع في مطلع العام ١٩٨٥م أبان الفترة الإنتقالية، عقب إنتفاضة أبريل ١٩٨٥ م وعضوا بالمجلس العسكري الإنتقالي حينها.

كانت للفقيد مساهمات واضحة مع رفاقه بالمجلس العسكري الإنتقالي في المحافظة على كيان الوطن وقواته المسلحة خلال مرحلة حرجة مرت بالبلاد.

تقاعد بالمعاش بتاريخ ١ / ١ / ١٩٨٦ م .

أصدق التعازي لذويه ولكافة منسوبي القوات المسلحة سائلين المولى عز وجل أن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

“إنا لله إنا إليه راجعون”