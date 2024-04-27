بقوات كبيرة من كافة الإدارات والأقسام .. شرطة محلية عطبرة تشارك بفاعلية في الحملة الكبرى لنظافة وتنظيم وإزالة تشوهات السوق العمومي – صور





شاركت شرطة محلية عطبرة بقوات كبيرة من شرطة المحلية والشرطة المجتمعية والمرور والشرطة الأمنية والمباحث ومكافحة المخدرات في الحملة الكبرى لمحلية عطبرة لنظافة السوق العمومي وإزالة ما لحق به من مخالفات وتشوهات

وقاد القوة العميد شرطة / الطيب محمد علي أرتولي مدير شرطة محلية عطبرة إلى جانب عدد من ضباط شرطة محلية عطبرة مع التواجد الميداني لكل أعضاء لجنة أمن المحلية على رأسهم المدير التنفيذي وبقية القيادات التنفيذية مع مشاركة مجتمعية وإعلامية كبيرة.

وتم خلال الحملة إغلاق السوق العمومي بعطبرة وتنفيذ عمليات نظافة شاملة جمعت خلالها المخلفات والأوساخ وجرى نقلها لأماكن بعيدة مخصصة لها.