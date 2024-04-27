أم وضاح: لخِرق المهام القذرة..!!





دخل علي المدعو يوسف عبدالمنان في الخاص واصفاً ردي عليه بالإنحطاط وقد رددت عليه بما يستحق لأنه نصب نفسه مدافعًا عن الفريق أول كباشي ومتحدثاً رسمياً بإسمه وبلغ بالرجل الجرأة أن طالبني باإاعتزار للفريق كباشي بالله شوفوا وأحكموا..

وقبلها بدقائق أرسل لي صديق مقال مكتوب باسم نكرة لم أسمع به إلا هذا اليوم يدعى مراد بلة أتهمني فيه بأوصاف لاتشبه إلا أمثاله والبطن التي أنجبته ومن يعرف أم وضاح من سنوات ماضيات زملاء مهنة ومسؤولين يعرفون من هي أخت الرجال وأم الرجال..

وهذا البله النكرة قال أنني ترصدت الفريق كباشي وكتبت مقال المنامة لأنني طلبت منه منزلاً حكومياً أسكنه!! وأسهب في وصف المشهد الذي ذهبت اطلب به من الكباشي طلبي وهو مشهد يجيد امثاله من خرق بنكك الرخيصين صناعته لانهم مواعين للمهام القذرة وأن كنت كما يزعم قد كتبت هذا المقال من أجل منزل حكومي فلماذا هو يدافع عن الفريق كباشي اللهم إلا أن كان يطلب ثمن (سفنجة )يلبسها لانه عاري وحافي ومعدم

الذي أود أن أقوله لهذا النكرة وأمثاله أن مثلي لا ترهبه هذه التفاهات والشتائم التي تشبه بيئته التي خرج منها ومثلي لاتكسر قلمه الاكاذيب وساقط القول وأنا كنا قد أبتلينا بهؤلاء الرخيصين فأنني أتكئ على كلمات مثل التي قالها في حقي أبن البطانة أبقران وهو يطوق جيدي (المطوق ومحتشم بحجابه)بحديث الشرف والعفة والصدق..

وعلى الفريق اول كباشي أن يعلم أنه طالما يحيط نفسه بمثل هؤلاء الجرابيع متسولي بنكك فأنه سيفقد الكثير ولن يكون كبش قوة كما سماه الفريق ياسر عطا وسيجد نفسه في درك سحيق يجره اليه هؤلاء..

وسأظل أم وضاح جبل البركل (الحرة )التي لايعرف رأسها الانحناء ولاهامتها الانكسار..

أما خرق المهام القذرة فقد كتبتم ما يشبهكم ويشبه البيوت التي خرجتم منها..

كلمة عزيزة..

عاهدت الله أن يظل هذا القلم مدافعاً عن الحق ومسانداً لقضايا شعبنا ضد الباطل وسماسرة البيع والشراء والجبناء والخونة في أي زمان ومكان..

كلمة أعز..

عادل سنادة أرجو أن تكون قد وصلتك تحياتي ولقروبك حلقة نقاش ولي وعد بالعودة اليك بأذن الله..

#ام_وضاح