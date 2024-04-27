مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يتفقد إدارتي المرور والدفاع المدني بالاقليم





ضمن جولاته التفقدية للإدارات الشرطية بالإقليم تفقد العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة الإقليم المكلف سير الآداء بإدارتي المرور والدفاع المدني يرافقه أعضاء هيئة القيادة.

وبإدارة مرور أقليم النيل الأزرق إستمع مدير شرطة الإقليم الي تنوير ضافي عن سير العمل من العقيد شرطة حقوقي/عبد الله خميس مصطفي مدير المرور إستعرض فيه مراحل إنفاذ خطة إدارته للعام 2024 متناولا بالتفصيل أهم ما تم إنجازه في مجالات إيجاد نافذة ترخيص مركبات الولايات المتأثرة بالحرب المتمثلة في ولايات الخرطوم وشمال كردفان وولاية الجزيرة بالاضافة لولاية شمال دارفور مؤكدا تقديم الخدمات بيسر للمواطنين الراغبين في ترخيص المركبات والحصول علي رخص القيادة بشقيها الملاكي والعامة وخدمات مدرسة تعليم قيادة السيارات وخدمات الفحص الآلي للمركبات وأضاف العقيد خميس أن إدارته تشهد إستقرارا في بيئة العمل تغنيا عبر الربط الشبكي وحوسبة كافة المعاملات .

وقال أن إدارته دفعت بحزمة من المبادرات الناجحة لمعالجة كافة العقبات المتعلقة بتنظيم سير المركبات بحواضر المحافظات وعاصمة الإقليم أبرزها شراكة مع وزارة البني التحتية ومحافظة الدمازين بإشراف المدير التنفيذي لتأهيل ومعالجة التشوهات بالطرق الداخلية لحاضرة الإقليم وإيجاد مساحات لتصميم مواقف للمركبات بالسوق الكبير تجنبا للازدحام وتقييد حركة الشاحنات الكبيرة والسماح لها بالتواجد في وسط المدينة في أوقات خلو الطرقات من شركاء الطريق بجانب تنظيم حملات راتبة لازالة الظواهر السالبة والتي أسفرت خلال الأسبوع عن ضبط عدد137مخالفة مرورية

من جانبه أشاد العميد بركية بجهود إدارة المرور ونجاحها في ضبط حركة السير وسيطرتها علي الأعداد المقدرة من المركبات التي وصلت الإقليم من الولايات المجاورة مما قلل من الحوادث المرورية بجانب نجاح خطة تأمين الطرق حول المؤسسات الخدمية والمساعدة في إنسياب حركة السير.

وعلي ذات الصعيد تفقد مدير شرطة إقليم النيل الأزرق إدارة الدفاع المدني ووقف علي جاهزيتها لمجابهة تداعيات فصل الخريف والإطمئنان علي توفر المعينات والآليات التي تمكن الإدارة من التدخل الفاعل عند الحوجة

من جانبه أوضح العميد شرطة/أسامة عبد الغني مدير الإدارة خلال الزيارة جاهزية إدارته لمجابهة كافة التحديات والطوارئ معددا أوجه الإستعدادت لتلافي الآثار السالبة المتوقعة لخريف 2024 مبينا عن زيادة القوة العاملة بالانقاذ النهري ضمن خطة الإدارة للانفتاح علي المحافظات والبداية بمحافظتي التضامن وود الماحي ومراقبة شواطي النيل الأزرق لتفعيل خدمة الإنقاذ النهري بجانب الخدمات الاخري وأكد العميد أسامة علي جاهزية إدارته لتقديم خدمات الحماية المدنية بالاقليم .

المكتب الصحفي لشرطة السودان