حملات مشتركة لإزالة الظواهر السالبة بولاية القضارف





في إطار سلسلة الحملات المشتركة المتتالية، التي تقوم بها شرطة ولاية القضارف بالتعاون مع القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات، تأتي هذه الجهود تماشياً مع الرغبة في حفظ أمن وسلامة المواطنين وتطبيق حكم القانون وإرساء سيادة الدولة. نُفِّذت حملات مشتركة استهدفت مواقع التجمعات في الأسواق، بالأخص السوق الشعبي والباعة المتجولين، وتم وضع ضوابط للسفر وتنظيم حركة الباصات السفرية داخل وخارج السوق بهدف القضاء على السلوكيات السلبية.

أوضح اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد، مدير شرطة ولاية القضارف، أن هدف الحملة هو مواجهة الظواهر السلبية التي بدأت تتسبب في تشويه صورة المدينة وتشكل تهديداً على أمن المجتمع، مع التأكيد على حرص لجنة أمن الولاية على زيادة الجهود وضغط الخناق على العناصر الإجرامية. وأوضح أن الظروف الراهنة تستدعي تنظيم هذه الحملات المستمرة بهدف تحقيق الأمن وإرساء سيادة الدولة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان