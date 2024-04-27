والى كسلا يحذر من التساهل فى المسائل الأمنية





حذر الوالي المكلف لولاية كسلا، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، من خطورة وتبعات التساهل في التعامل مع القضايا الأمنية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وخلال زيارته التفقدية إلى نقطة تفتيش في منطقة ريبا، والتي تُعتبر النقطة الأساسية لعمليات التفتيش عند مدخل مدينة كسلا أو في طريق العبور إلى ولاية البحر الأحمر، طالب الوالي القوة المشتركة المسؤولة عن النقطة بضرورة اليقظة التامة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي العواقب الأمنية. وأشار إلى أن ولاية كسلا ليست منعزلة عن بقية الولايات الآمنة التي قد تتعرض لأي استهداف من قبل قوات الدعم السريع المتمردة.

وناشد أفراد القوة بضرورة التدقيق في تفتيش المركبات التي تدخل أو تغادر ولاية كسلا، والتحقق من الوثائق الثبوتية للأفراد، مشدداً على أهمية عدم التهاون في التعامل مع النساء، خاصة في ظل وجود ثوابت تؤكد تعاون بعضهن مع المليشيات المتمردة في العديد من الحالات.

واشاد الا زرق بالقوة المشتركة في الموقع بتوقيفها عددا من المتشتبه بهم حيث تمت التأكيد على انتماء عدد منهم للمليشيا المتمردة.

واوضح بان جولاته التفقدية للموقع ومواقع التأمين ستكون باستمرار للتاكد من سير العمل بالشكل المطوب.

وجدد الازرق باهمية كشف الخلايا النائمة التي تعتمد عليها المليشيا في التخابر ورصد تحركات الاجهزة الامنية بالولاية.

سونا