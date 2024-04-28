وزير الخارجية يتلقى تهئنة من نظيره الصينى





أبدى وزير الخارجية الصيني، السيد وانغ يي، التهنئة والتمنيات الطيبة للسيد السفير عوض حسين بتوليه منصب وزير الخارجية في جمهورية السودان. تم تقديم هذه التهاني خلال استقبال السيد الوزير المكلف للقائم بالأعمال الصيني، الذي قدم رسالة التهنئة والدعوة من وزير الخارجية الصيني لزيارة بكين والمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-العربي.

وعبر السيد الوزير عن شكره لوزير الخارجية الصيني، وأشاد بالعلاقات القائمة بين السودان والصين، مؤكداً حرصه على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها من خلال بناء جسور التواصل والتفاعل الإيجابي بين البلدين.

سونا