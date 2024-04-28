اكتمال اعمال استيعاب الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية بالدامر





انتهت أعمال استيعاب الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية بمصنع الشمال للإسمنت في مدينة الدامر. يأتي ذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء لتوفير الإمداد الكهربائي والاستفادة من الطاقات المتجددة والبديلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، من فقدان العديد من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع، وعدد كبير من المحطات التحويلية.

وأفاد بيان صحفي صادر عن شركة كهرباء السودان القابضة يوم الجمعة الماضي، أن فريق الهندسة والفنيين والعمال في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء قد بذل جهوداً كبيرة لاستكمال العمل، وتمكنوا من استيعاب قدرة تصل إلى 34 ميجاواط من المحطة الشمسية في ذلك اليوم. وقد أدى ذلك إلى تشغيل مصانع الإسمنت بشكل أكبر خلال النهار وتقليل ساعات الانقطاع بشكل واضح.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى، ومن المتوقع استكمال المرحلة الثانية بتوسيع استيعاب القدرة التصميمية للمحطة في الفترة القادمة، بتوفيق الله، متضمناً دعاء لله بحفظ البلاد والشعب.

سونا