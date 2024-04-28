وزير الخارجية السودانى يتلقى تهنئة من نظيريه التركي والبحريني





تلقى السيد السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، رسالة تهنئة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية. عبر فيدان عن ثقته في أن الخبرة المهنية للوزير المكلف ستمكنه من خدمة الأمة السودانية بنجاح كامل، وأعرب عن تطلعه للعمل معه لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما وصلت رسالة مماثلة من وزير الخارجية لمملكة البحرين، معالي د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، والذي قدم فيها خالص التهاني للوزير بتعيينه في منصبه الرفيع. عبر الزياني عن ثقته في كفاءة وخبرة الوزير الجديد في المجلس الوزاري، وتمنى له التوفيق في مهمته الوطنية، متمنياً السلام والازدهار للشعب السوداني.

يعكس ذلك التقدير والتهنئة الدولية لتعيين السيد عوض علي، ويعزز الروابط الثنائية بين السودان وتركيا والبحرين.

سونا