سياسية
البرهان: منح ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين من المواطنين المشاركين في الحرب نوط الكرامة
أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بمنح:
– ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين من المواطنين المشاركين في الحرب نوط الكرامة
– منح المستحقين لوسام ونوط الكرامة المكافآت الممنوحة للأوسمة والأنواط كما جاء في القرار.
الجزيرة – السودان
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