سياسية

البرهان: منح ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين من المواطنين المشاركين في الحرب نوط الكرامة

2024/04/27

أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بمنح:
– ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين من المواطنين المشاركين في الحرب نوط الكرامة
– منح المستحقين لوسام ونوط الكرامة المكافآت الممنوحة للأوسمة والأنواط كما جاء في القرار.
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الجزيرة – السودان

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