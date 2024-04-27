مسيرات في مروي وقصف في أمدرمان والفاشر مهددة بالاجتياح





أعلن الجيش السوداني إسقاط 3 مُسيرات استهدفت مطار مروي في الولاية الشمالية، واستهدف الطيران الحربي التابع للجيش مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع غرب مدينة أم درمان وذلك وفق مصادر ميدانية لـ”الشرق”، وصاحب القصف الجوي للجيش مواجهات عسكرية بين الجيش والدعم السريع حيث عادت المواجهات بين الطرفين لغربي المدينة عقب أيام من هدوء الأحوال.

وقال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان توبي هارورد: “سوف تُفقد العديد من الأرواح البريئة وسينتشر الصراع في السودان بشكل خطير إذا تعرضت الفاشر للهجوم”.

الشرق للأخبار