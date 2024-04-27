روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب





هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم السبت، بالرد إذا قررت الولايات المتحدة صادرة الأموال الروسية المجمدة في الدول الغربية. وأشار ميدفيديف إلى إمكانية استولاء روسيا على أصول، بما في ذلك ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أمريكيين في روسيا، رداً على أي مصادرة للاحتياطيات الروسية.

جاءت هذه التهديدات رداً على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما اعتبرته الكرملين غير قانونياً وتهديداً لسيادة روسيا.

وفي سياق الأزمة الحالية مع أوكرانيا، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدت أصولاً روسية بقيمة تقريبية تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية. وأوضح ميدفيديف، الذي كان رئيساً روسيا سابقاً، أن روسيا لن تكون قادرة على الرد بنفس الطريقة على أي مصادرة أميركية للاحتياطيات الروسية.

وكتب ميدفيديف، على تطبيق تلغرام، قائلا “السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل”.

وأوضح “نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا (الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية)”.

واستطرد قائلا “نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي… ولقد ضمنا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا… يجب الرد على هذا”.

وقال إنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية.

صحيفة الاتحاد