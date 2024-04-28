جيرونا يقترب من «تاريخية الأبطال»





جيرونا قدم خطوة مهمة نحو مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، بعد فوزه على لاس بالماس 2-0 في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. على الرغم من أن حلم الفريق الكتالوني كان أكبر بعدما تصدر الدوري لمدة عدة جولات، فإن المشاركة في دوري الأبطال تعتبر مكافأة جديرة ومستحقة تمامًا لجهود فريق المدرب ميتشل.

على الجانب الآخر، بدت مسألة اللقب تقريبًا محسومة لصالح ريال مدريد، الذي يتصدر الجدول بفارق 13 نقطة عن جيرونا و14 نقطة عن برشلونة. وبينما يبدو الصراع محتدمًا على المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري الأبطال بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

صحيفة الاتحاد