رانيا يوسف.. بين «الأشقياء» و«التاروت»





انتهت الفنانة المصرية رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل “جريمة منتصف الليل”، حيث تجسد دور فتاة استعراضية تعيش توترًا نفسيًا مع ابنتها بسبب عملها، ويتناول العمل قصة جرائم قتل مخططة في إحدى الجامعات، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، ويشارك في بطولته أحمد عبد العزيز وملك قورة. وتنتظر يوسف عرض مسلسل “الأشقياء”، حيث تؤدي شخصية سيدة أعمال تتمتع بالطموح والاستعداد للوصول إلى أهدافها بأي وسيلة، وتدور أحداثه حول الصراعات في عالم رجال الأعمال والسلطة، من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري، وتشارك في بطولته خالد زكي ودعاء حاتم.

وفي السينما، تنتظر يوسف عرض فيلمين، الأول بعنوان “خلي بالك من اللي جي”، حيث تجسد دور فتاة تعيش حياة مختلفة عن القانون، وتتورط في مهمة وطنية محفوفة بالمخاطر، من تأليف حمدي يوسف وإخراج عادل الأعصر، ويشارك في بطولته مجدي كامل وسارة سلامة. والثاني بعنوان “التاروت”، حيث تجسد شخصية امرأة تواجه أزمة كبيرة بعد حادث، تعيش تحت تأثيرها صراعات نفسية، ويتناول الفيلم موضوع اعتقاد البشر بقوة ورق التاروت، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته محمد عز وسمية الخشاب.

جريدة الاتحاد