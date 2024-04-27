تسمم جماعي في السعودية.. وأمير الرياض يتحرك





أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، طلب من الجهات المعنية التسارع في إصدار نتائج الإجراءات المتخذة بشأن حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية بالعاصمة الرياض.

وأشارت الوكالة إلى أنه فور اكتشاف حالات التسمم، وجَّه أمير منطقة الرياض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتوفير الرعاية الصحية للمصابين.

وسابقاً، أعلنت السلطات الصحية السعودية عن تسجيل عدة حالات تسمم غذائي في إحدى المنشآت الغذائية بالرياض، حيث شفيت ست حالات وخرجت بسلامة، بينما لا يزال 35 حالة تحت المراقبة الطبية، بينها 28 حالة في العناية المركزة، وذلك بفضل التدابير الوقائية والتحقيق المشترك بين الجهات المختصة.

وقبل ذلك أعلنت أمانة منطقة الرياض تلقيها، الخميس، “بلاغا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع”.

وأضافت أن “الفرق الميدانية للرقابة الصحية أغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة”.

بيان صحفي: حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان، #أمانة_منطقة_الرياض توضح ما تم تداوله عن حالات تسمم غذائي، وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة 📍 pic.twitter.com/vQD3jhtAfc — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 26, 2024

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