صحيفة: “جواسيس الصين ظهروا فجأة” في جميع أنحاء أوروبا





ذكرت صحيفة أميركية أن موجة الاعتقالات التي شهدتها بعض الدول الأوروبية لعدد من الجواسيس الصينيين تعكس فقدان القارة الأوروبية الصبر على بكين وأنشطة التجسس التي تُدار حتى في الدول التي تحاول بناء علاقات جيدة معها.

خلال الأسبوع الماضي، قامت السلطات في بريطانيا وألمانيا وهولندا بحملات اعتقالات وتوقيفات لعدد من الأشخاص الصينيين الذين كانوا يشتبه في ممارستهم أنشطة تجسس سياسي وتجاري لصالح الصين، حسبما ذكرت “نيويورك تايمز” في تقريرها.

وتم اتهام ستة أشخاص في ثلاث قضايا منفصلة هذا الأسبوع في أوروبا بالتجسس لصالح الصين، حيث تم اتهام اثنين في بريطانيا وأربعة في ألمانيا.

أثارت قضيتان للتجسس في بريطانيا وألمانيا استياءً وتعجبًا في أوروبا، خاصة أن لندن وبرلين يعملان على بناء علاقات جيدة مع بكين.

في بريطانيا، تم اتهام رجلين بتقديم “مقالات أو مذكرات أو وثائق أو معلومات” إلى الصين خلال الفترة بين عامي 2021 و 2023. أعلنت شرطة العاصمة لندن أن المتهمين هما كريستوفر بيري البالغ 32 عامًا وكريستوفر كاش البالغ 29 عامًا، وكلاهما كان يعملان باحثين في البرلمان البريطاني.

وبعد وقت قصير من إعلان مسؤولين بريطانيين وألمان اتهام ستة من مواطنيهم بالتجسس، داهمت السلطات الهولندية والبولندية، الأربعاء، مكاتب مورد معدات أمنية صيني كجزء من حملة شنها الأوروبيون. الاتحاد على ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، قانونا جديدا لإصدار أمر بمداهمة شركة صينية. وفي أوائل أبريل، طردت السويد صحفيا صينيا كان مقيما في البلاد لمدة عقدين، قائلة إن المراسل يشكل تهديدا للأمن القومي.

وبعد سنوات من الخلافات المنتظمة حول التجارة التي أعقبتها المصالحة، “فقدت أوروبا صبرها مع الصين”، كما قالت إيفانا كاراسكوفا، الباحثة التشيكية في جمعية الشؤون الدولية، وهي مجموعة بحثية مستقلة في براغ، والتي عملت حتى الشهر الماضي كمستشارة للمفوضية الأوروبية بشأن الصين.

وأشارت كاراسكوفا إلى أن أوروبا انتقلت من موقف “الإنكار التام” في بعض الأوساط بشأن الخطر الذي يشكله التجسس الصيني وعمليات التأثير إلى “تبني وجهة نظر أقل سذاجة، وتريد الآن الدفاع عن المصالح الأوروبية في مواجهة الصين”.

وأثارت اتهامات هذا الأسبوع بأن الصين تستخدم جواسيس للاختراق والتأثير على العملية الديمقراطية في ألمانيا وبريطانيا قلقا خاصا، إذ يعني ذلك أن بكين لم تعد تقتصر على التجسس التجاري بل انتقلت إلى التدخل السياسي السري، وهو أمر كان ينظر إليه سابقا على أنه تخصص روسي إلى حد كبير، وفق الصحيفة.

لكن وفقا لخبراء صينيين، فإن هذه الاتهامات وموجة الاتهامات هذا الأسبوع لا تشير إلى أن بكين تكثف التجسس، بل إن الدول الأوروبية كثفت ردها على هذه الأنشطة.

وينقل تقرير الصحيفة أن الرد الأوروبي على الصين يعكس تغيرا في موقف التكتل من قوة عظمى صاعدة لطالما اعتمدت على الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، للرد على ما تصفه بكين بأنه “ضجيج مناهض للصين” صادر عن واشنطن.

لكن جهاز الأمن الألماني حذر علنا من خطر الثقة في الصين منذ عام 2022، بعد فترة وجيزة من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا، وقال رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية، توماس هالدينوانغ، للبرلمان: “روسيا هي العاصفة، والصين هي تغير المناخ”.

وقالت الوكالة، المعروفة باسمها الألماني المختصر، BfV، في تحذير علني غير عادي في الصيف الماضي: “في السنوات الأخيرة، كثفت قيادة الدولة والحزب في الصين جهودها بشكل كبير للحصول على معلومات سياسية عالية الجودة والتأثير على عمليات صنع القرار في الخارج”.

وقدمت وزيرة الداخلية الألمانية هذا الأسبوع تقييما صريحا لأنشطة الصين. “نحن ندرك الخطر الكبير الذي يشكله التجسس الصيني على الأعمال والصناعة والعلوم”.

قالت الوزيرة، نانسي فيسر، “نحن ننظر عن كثب في هذه المخاطر والتهديدات وأصدرنا تحذيرات واضحة ورفعنا الوعي حتى يتم زيادة تدابير الحماية في كل مكان.”

ويواجه ثلاثة أشخاص أوقفوا في غرب ألمانيا الإثنين، اتهامات بنقل معلومات تتعلق بتكنولوجيا بحرية سرية إلى الصين.

والثلاثاء، أُلقي القبض على مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي، للاشتباه في أنه كان يشارك معلومات مرتبطة بالبرلمان الأوروبي مع جهاز استخبارات صيني والتجسس على شخصيات صينية معارضة في ألمانيا.

وقالت ماريكي أولبرغ، الخبيرة في الشؤون الصينية والزميلة البارزة في صندوق مارشال الألماني في برلين، إن السلطات الألمانية الآن لم يعد لديها الصبر تجاه أنشطة الصين.

وردت وزارة الخارجية الصينية برفض الاتهامات باعتبارها “افتراء وتشويه ضد الصين” لا أساس له من الصحة، مطالبة “بوقف الضجيج الخبيث” و”وقف الدراما السياسية المعادية للصين”.

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