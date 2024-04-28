الهند تتهم “أوبك” بـ”المسؤولية عن التقلبات” في سوق النفط





وفقًا لوزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هي المسؤولة عن التقلبات الحالية في السوق، وليس الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير قناة “إي.تي ناو” المحلية.

أوضح وزير النفط، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أن منتجي النفط يقومون بخفض وتجميد الإنتاج.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء ارتفاعًا بمقدار 1.42 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتصل إلى 88.42 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.46 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 83.36 دولار للبرميل، وفقًا لـ رويترز.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبًا على الحكومات التي تواجه تضخمًا مرتفعًا وزيادة في أسعار الوقود، إلا أن نقص المعروض من الممكن أن يتسبب في عواقب أكثر خطورة.

وفي الأسبوع الماضي، ناقشت الهند، وفقًا لبيان حكومي، التوجهات والتقلبات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتأثيرها على استقرار الطاقة مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص.

وأضاف البيان، أن سينغ بوري أكد في مكالمة هاتفية مع الغيص، “أهمية الموازنة بين الواقعية وبين استقرار السوق والقدرة على تحمل التكاليف”.

وتستورد الهند أكثر من 85 بالمئة من احتياجاتها النفطية، كما تعتمد على منتجي النفط في الشرق الأوسط، ومعظمهم أعضاء بمنظمة “أوبك”، لتلبية القدر الأكبر من وارداتها.

وكانت دول أوبك وحلفاؤها في منظمة “أوبك بلس”، قد اتفقت في وقت سابق من أبريل الجاري، على إبقاء تخفيضات فرضتها على إنتاج الخام حتى نهاية يونيو.

ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك بلس” اجتماعا في يونيو ليتخذ قرارا بشأن تمديد خفض الإنتاج أو ضخ المزيد في السوق.

وفي تقرير صدر 11 أكتوبر، توقعت “أوبك” طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف، وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة على غير العادة بين توقعات قوة الطلب على النفط.

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