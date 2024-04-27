محمد صلاح تشاجر مع كلوب .. ليفربول يتعادل مع وست هام





انتهت مباراة ليفربول ووست هام بتعادل إيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

شارك النجم المصري محمد صلاح كبديل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وتبادل الكلمات مع مدربه قبل دخوله الملعب.

تم تسجيل الأهداف من قبل جاود باوين ومايكل أنطونيو في الدقيقتين 43 و77 على التوالي لفريق وست هام، بينما سجل أندي روبرتسون وألفونس أريولا هدفي ليفربول في مرمى فريقهما في الدقيقتين 48 و65.

بعد هذا التعادل، ابتعد فريق ليفربول عن فرصة المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة، فيما يقع وست هام في المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

وبات المرشحان الكبيران هما أرسنال ومانشستر سيتي.

رصد وتحرير – “النيلين”