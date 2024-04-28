منافس الأهلي.. كيف غير الترجى جلده بقيادة الداهية كاردوزو؟





الأهلي والترجي التونسي يتقابلان مجدداً في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو المقبل، حيث تغلب الأهلي على مازيمبي بثلاثة أهداف في استاد القاهرة، بينما فاز الترجي على ماميلودي صن داونز بهدف نظيف في مباراة الإياب.

لكن هذه المرة، يظهر الترجي بوجه جديد بقيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، حيث اعتمد على تكتيك 4-1-4-1 الذي يركز على الدفاع الصلب مع هجمات سريعة، واستفاد من الثنائي البرازيلي رودريجو ويان ساس في الهجوم. كما قام بتغييرات كبيرة في تشكيلته مقارنة بالموسم الماضي، مع الاحتفاظ بالرباعي الدفاعي.

يعتمد الترجي على خبرة كاردوزو، الذي درب أندية مختلفة في أوروبا، وتولى تدريب الترجي منذ يناير 2024 دون تذوق أي هزيمة حتى الآن، ويتميز بقدرته على فهم الخصوم وتحليلهم بشكل دقيق، كما أظهر أداء متميزاً أمام صن داونز في مرحلة النصف النهائي.

ويختلف الترجي عن لقاء الأهلي الموسم الماضي نصف النهائي، حيث تبدل 7 لاعبين في التشكيل الأساسي بداية من حارس المرمى والذي أصبح يشغله حاليًا واحد من أفضل المواهب الصاعدة في سماء الكرة الإفريقية وهو الحارس الشاب أمان الله مميش الذي امتلك في البطولة نسبة تصديات وصلت إلى 88% ووصل لـ8 مباريات متتالية بشباك نظيفة.

كما يعتمد الترجي في وسط ميدانه على خبرات الدولي غيلان الشعلالي بجانب الدبابة الإفريقية وواحد من الوافدين الجدد الإيفواري روجير أهولو كما يعتمد في الهجوم على ثنائي البرازيل بجانب الجناح الهداف الجزائري حسام قشة، الذي أقصى بهدفه صن داونز، كما يمتاز بالصلابة الدفاعية حيث لم يخسر سوى لقاء واحد طوال البطولة وكان في دور المجموعات أمام الهلال واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط طوال اللقاء.

جريدة الدستور