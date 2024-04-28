“البحوث الزراعية” تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق المصرية





أكدت الدكتورة أمل العوضي، أستاذة في مركز البحوث الزراعية، سلامة البطيخ المتوفر في الأسواق المصرية وخلوه من أي مخاطر صحية، مؤكدة أنه يُخضع لرقابة دقيقة من قبل الجهات المختصة، وأنه لا توجد أي دلالة على وجود بطيخ مسرطن.

وأشارت العوضي، خلال مداخلتها في برنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “صدى البلد”، إلى أن بعض التجار والمزارعين قد يحاولون قطاف البطيخ مبكراً قبل نضوجه الكامل، وهو ما يستغل الشائعات حول بطيخ مسرطن في الأسواق. وأكدت أن البطيخ يظل آمنًا وصحيًا، وأن الخيوط البيضاء الموجودة على القشرة الخارجية للبطيخ لا تشير إلى وجود أي مشكلة صحية، بل تظهر نتيجة للحصاد المبكر للمحصول.

وفي ختام حديثها، أوضحت أن جني المحصول في أوقات النهار تحت أشعة الشمس الحارة يمكن أن يؤدي إلى تدمير خلايا البطيخ، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات الزراعية للحفاظ على جودة المحاصيل.

جريدة الدستور