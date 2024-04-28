براءة مرتضى منصور من سب وقذف عمرو أديب





المحكمة الاقتصادية أصدرت السبت حكمها في قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وأكدت براءته من التهمة.

أظهرت الوثائق القضائية أن “مرتضى منصور استخدم عبارات تجرح سمعة وكرامة عمرو أديب، وبناءً عليه تقدمنا بشكوى للجهات العليا أمام النائب العام، وتم تحديد جلسة أمام محكمة جنح أكتوبر للنظر في القضية، ولكن بسبب عدم اختصاص المحكمة تم تحويل القضية إلى محكمة جنح العجوزة”.

جريدة الدستور