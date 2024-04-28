مسلسل استعراضى كوميدى.. نشاط فنى لـ منة شلبى بالسينما والتليفزيون





تشهد الفنانة منة شلبي فترة نشاط فني ملحوظة في الوقت الحالي بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية، حيث تشارك في عدة أعمال فنية سواء في مجال السينما أو التلفزيون.

لقد وقعت منة عقدًا للمشاركة في مسلسل كوميدي استعراضي لم يتم تحديد اسمه النهائي بعد، وقد أعلن عن هذا التعاون من قبل السيناريست تامر حبيب في إحدى المداخلات الهاتفية ببرنامج، مؤكدًا أنه يندرج تحت فئة المسلسلات الاستعراضية ويتألف من 8 حلقات، وسيتم تقديمه بأسلوب جديد ومبتكر.

وقد انتهت منة خلال الأيام القليلة الماضية من تصوير فيلم “الهوى سلطان”، حيث تؤدي دور البطولة النسائية إلى جانب الفنان أحمد داود، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسرى، وتجسد منة شخصية موظفة في إحدى الوزارات، وتتناول الأحداث قصة مشوقة ومليئة بالتشويق، حيث تعاني منة شخصيتها من عدم الثقة في الرجال بسبب ما حدث لوالدها، وتقع في حب الشخصية التي يجسدها أحمد داش.

كما تشارك منة شلبي في بطولة فيلم “فرقة الموت” أمام الفنان أحمد عز، والمقرر طرحه بالسينمات خلال موسم الصيف الجاري، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمود حميدة، آسر ياسين، عصام عمر، رشدى الشامى، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تـأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء.

من جهة أخرى، يعرض حاليًا لمنة شلبي مسلسل “تغيير جو” وتدور أحداث المسلسل، في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات.

وتظهر منة شلبي بشخصية شريفة، مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تمامًا عندما تضطر للسفر إلى خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة.

وتقع شريفة في ورطة غير متوقعة، وتتحول رحلتها القصيرة لبيروت إلى مغامرة غير معروف نهايتها ومليئة بالمفاجآت التي تؤثر فيها وتفتح عينيها على اختيارات حياتية مختلفة عما اعتادت عليه، خاصة حين تتعرف على أستاذ التاريخ الذي يُغير مسار حياتها.

جريدة الدستور