“ولا أرجو سوى نصر يعيد العز للبلد” البراء بن مالك يحتسب الشهيد محمد احمد الماحي

يحتسب لواء البراء بن مالك عند الله تعالى المجاهد الصنديد والفارس المغوار واخو الإخوان الشهيد بإذن الله تعالى (محمد احمد الماحي).

حملت سلاح ايماني أصول أجول كالأسد

حملت المدفع الرشاش أطارد ذلك الوغد

ولا أرجو سوى نصر يعيد العز للبلد

وإلا فالشهادة في سبيل الدين والعهد

فإن اختارني ربي تلقي النبأ كالشهد

وصيحي في الدنا فرحاً شهيد صادقٌ ولدي

أتبكي والشهيد مع رسول الله في الخلد؟

وبالقنديل يسبح تحت عرش الواحد الاحد

وفي سبعين من أهلي أشفع في الحساب غدي

والقى الحور و الأحباب و أشهد رؤية الصمد

فيا أماه لا تبكي فإن الحزن لا يجدي

ففي الفردوس نتلاقى نعيش هناك للأبد

ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند الجيش مجموعات من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”