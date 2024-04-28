شاهد بالفيديو.. ياسر العطا: “الحل في البل” ويا قحاتة لا بتحلكم مصر ولا جدة ولا المنامة





قال الفريق أول ركن ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني موجهاً حديثه “للقحاتة” – المجلس المركزي -، بأنه إذا كل هذا الكلام لا يعجبكم، فلا مصر الشقيقة بتحلكم ولا جدة بتحلكم ولا المنامة بتحلكم، ولا إيقاد ولا اتحاد افريقي ولا مجلس أمن.

وقال ياسر العطا بأن الحل بيد الشعب السوداني والذي أعطى أوامره للقوات المسلحة وهي تنفذ في تعليمات الشعب الآن، وبأن الحل في البل.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة واسعة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”