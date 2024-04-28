أستراليا تُقدّم 30 مليون دولار أسترالي للقضاء على الملاريا





أعلنت أستراليا عن نيتها استثمار ما يصل إلى 30 مليون دولار أسترالي لدعم الحكومات والمجتمعات في مناطق متعددة بمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، بهدف توفير أدوات جديدة وتعزيز المهارات الأساسية لمكافحة الملاريا. وفي بيان صادر عن مكتبها،

وأكدت بيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية أن الملاريا لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا في هذه المناطق، مع تسجيل أكثر من 7 ملايين حالة في عام 2022، وارتفاع معدلات الإصابة في بعض البلدان، مما يؤثر سلبًا على الأسر والأنظمة الصحية ويعيق عمليات التنمية والنمو الاقتصادي. وأشارت وونغ إلى أن الملاريا ليست مجرد تهديدًا للصحة والرفاهية في هذه المناطق فحسب، بل تؤثر أيضًا على قطاعات أخرى مثل التعليم والسياحة والنمو الاقتصادي. وأكدت أهمية الاستثمار في شراكاتهم مع المنطقة وقدرتهم على ابتكار وتطبيق حلول فعالة لمكافحة الملاريا، مشيرة إلى أن ذلك يخدم مصلحة أستراليا أيضًا.

جريدة عمان