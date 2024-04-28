الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الترجي





أعلن سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، رسميًا عن طلبه للسماح بحضور الجماهير بسعة كاملة في استاد القاهرة خلال مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي في 25 مايو/آيار المقبل.

أكد شلبي، خلال مقابلة مع قناة “صدى البلد”، أن رئيس النادي محمود الخطيب بدأ مشاورات مباشرة اعتبارًا من يوم السبت مع الجهات المعنية في الدولة لضمان حضور الجماهير بسعة كاملة في المباراة النهائية.

وأضاف أن من المتوقع حضور شخصيات بارزة، بما في ذلك جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي بأكمله.

وثناه الشكر لوزارة الداخلية على الجهود التي بذلتها في تأمين مباراة النصف النهائي أمام مازيمبي، مشيرًا إلى أن النادي سيقوم بتحديد جدول السفر إلى تونس بناءً على التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر.

وبلغ الأهلي، نهائي البطولة، بعد فوزه على مازيمبي بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، أما الترجي فقد تجاوز صن داونز بعد انتصاره 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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