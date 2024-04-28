مناوي لـ ”المحقق”: الفاشر ستكون مقبرة للدعم السريع وشرعنا في الجهود العسكرية لإزالة الحصار عنها





أكد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان أن معركة مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ستكون مقبرة لمليشيا الدعم السريع.

وقال مناوي في تصريحات خاصة لـ ” المحقق” إن مدينة الفاشر معافية تماماً، وإن القوة المشتركة والقوات النظامية والإسناد الشعبي سوف يستبسلون في معركة الكرامة، مضيفاً أن الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع على الفاشر سيُزال بجهود عسكرية شرعنا في تنفيذها.

وعن موقف الشيخ موسي هلال زعيم قبيلة المحاميد وإعلانه الوقوف بجانب القوات المسلحة، قال مناوي إن موقف الشيخ موسى هلال ليس جديداً، وإنما الجديد هو إعلانه، مضيفاً أن موسى هلال لم ينضم للدعم السريع من قبل، مؤكداً أن زعيم قبيلة المحاميد سوداني يرى أمامه أجانب يستبيحون بلاده، وأن هذا الموقف واجب.

وفي معرض تعليقه على حديث السفير التشادي السابق في القاهرة الأمين الدودو عبدالله، أوضح مناوي أن هذا الحديث يأتي في سياق تصريحات وزير الخارجية التشادي الذي يتحدث وكأنه ناطقاً رسمياً لهذه المليشا، وأن هذا يوضح أن مشروع الدعم السريع ليس مشروعاً سودانياً، إنما هو مشروع جاء إلى السودان وأنه عابر للحدود، لافتاُ إلى أن العيب في حديث الدودو أنه يعاتب الشيخ موسي هلال بذريعة أنه يقف ضد مشروع إثني وقبلي.

وبسؤاله عن تشكيل الحكومة الجديدة بالبلاد وعن مناصب حركة تحرير السودان فيها، أجاب مناوي: حتي الآن ليس لدي إهتمام بالحكومة وكيف ستكون، وتابع أولوياتي الآن كيف نعيد كرامة المواطن ونحتفظ بوحدته وسلامته واستقراره، وعلق مناوي على الشكوى المقدمة من السودان لمجلس الأمن وطلب بعثة السودان الدائمة بنيويورك من المجلس مناقشة مساندة أبوظبي للدعم السريع والمطالبة باعتبارها شريكة في الحرب على السودان، قال مناوي: يجب أن تأتي هذه الشكوى بنتيجة، لأن السودان لا يمكن أن يصمت أمام ممارسات التفكيك التي تقوم بها دول معروفة بعينها.

ومن المتوقع أن يصل مني أركو مناوي إلى القاهرة مساء اليوم ” السبت” لحضور اجتماعات الكتلة الديمقراطية.

القاهرة – المحقق – صباح موسى