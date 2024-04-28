



إختلفنا هل سينتصر الجيش في أسبوع أم أسبوعين؟ أكمل الآن سنة!

لا بأس، لم نكن نعلم، إتضح أن هنالك خمس دول إثنان منها نووية، كانت تعتقد أن أسبوعا واحدا كافيا لتحقيق المخطط الذي فشل صباح 15 أبريل والذي كان بعلمها وموافقتها، وإشراف أكثرهم ثراء.

بالعواطف الوطنية أنا حزين، لكن بالفيزياء والرياضيات والقياسات العقلية، الجيش السوداني أسطورة عسكرية، والشعب السوداني أسطورة إجتماعية.

مكي المغربي