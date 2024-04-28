جبريل يقود وفد السودان لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي بالرياض





يشارك د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي على رأس وفد حكومي في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تعقد هذ العام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ٢٧-٣٠ أبريل ٢٠٢٤.

ويضم الوفد كل من السيِّد برعي الصديق أحمد محافظ بنك السودان المركزي و السيِّد محمد بشار آدم وكيل التخطيط الاقتصادي وعدد من الفنيين والمتخصصين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويتوقع خلال هذه الإجتماعات أن يقدم السودان رؤيته فيما يخص معالجة المتأخرات و إستئناف المشروعات المتوقفة.

كما سيلتقي السيد الوزير بمعالي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبعض مديري الصناديق المتخصصة للمجموعة ، بالإضافة لعدد من نظرائة لبعض الدول العربية والإسلامية في إطار تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع تلك الجهات.

سونا